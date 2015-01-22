Семь человек погибли в результате атаки смертников на военную базу близ Багдада

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли, 26 получили ранения в результате атаки смертников на военную базу в окрестностях столицы Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, по имеющейся информации, инцидент произошел в 20 км севернее Багдада в городе Таджи.

Сначала у главных ворот военного комплекса взлетел на воздух заминированный автомобиль, после этого себя подорвали два террориста- смертника.

Как сообщается, все пострадавшие - военнослужащие, они были доставлены в больницу, многие из них в критическом состоянии. Медики не исключают, что число жертв может возрасти.

Жертвами насилия в Ираке в 2014 году стали 15 тыс. человек, более 22 тыс. получили ранения. По данным министерств здравоохранения, обороны и МВД республики, в прошлом году погибли в два раза больше человек, чем в 2013.