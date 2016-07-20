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    ​Семь человек погибли в Китае в результате ливней

    Национальная метеослужба, между тем, прогнозирует новые дожди на этой неделе

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, еще семь объявлены пропавшими без вести в результате произошедших во вторник ливневых дождей в Центральном и Северном Китае, передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Дожди, продолжающиеся с воскресенья, затронули в провинции Хубэй (Центральный Китай) 807,8 тыс. человек, проживающих в 35 городах и уездах. В этой провинции погибли пятеро, еще один пропал без вести.

    Национальная метеослужба, между тем, прогнозирует новые дожди на этой неделе. 

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