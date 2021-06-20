Семь человек погибли в ДТП в Казахстане - ФОТО

В Алматинской области Казахстана произошла авария с участием двух иномарок, погибли семь человек.

В Алматинской области Казахстана произошла авария с участием двух иномарок, погибли семь человек.

Как передает Report, об эом сообщает NUR.KZ со ссылкой на региональный департамент полиции.

Инцидент произошел вечером в субботу в Енбекшиказахском районе между селами Байсеит и Нура, столкнулись Toyota RAV4 и Audi. В результате столкновения водители автомобилей и еще трое пассажиров погибли на месте, двое скончались в больнице.

Отмечается, что среди погибших есть дети в возрасте от 4 месяцев до 16 лет. Трое пассажиров были доставлены в больницу с различными травмами.

Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), устанавливаются все обстоятельства случившегося.