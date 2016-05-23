Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Семь человек погибли в ДТП с двухъярусным междугородним автобусом, следовавшим в столицу Таиланда из провинции Чумпхон, Как передает Report, об этом сообщает Третий национальный телеканал страны.

Авария произошла около трех часов утра (23.00 мск) в провинции Пхетчабури, в 180 км на юг от Бангкока, говорится в сообщении.

По информации местной полиции, автобус двигался с превышением скорости и на одном из поворотов дороги вылетел с трассы, врезался в столб линии электропередач и перевернулся. Шесть человек, включая водителя, погибли на месте, один человек позже скончался в больнице, 25 пассажиров автобуса получили ранения различной степени тяжести, сообщает телеканал.

Причиной аварии могла быть усталость водителя, который мог заснуть за рулем, заявил в репортаже следователь местной полиции, который после ДТП допрашивал пассажиров автобуса в качестве свидетелей.