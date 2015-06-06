Семь человек погибли в Афганистане в результате подрыва автобуса

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли, более 10 получили ранения после того, как автобус, перевозивший гостей свадьбы, подорвался на придорожной бомбе в провинции Газни на юго-востоке Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в пятницу вечером в районе Андар провинции Газни.

По имеющейся информации, пострадавшие пассажиры были доставлены в ближайшую больницу для лечения, об их состоянии не сообщается.

После взрыва афганская полиция и военные оцепили территорию. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Отмечается, что в подобных атаках как правило обвиняют сторонников движения "Талибан".