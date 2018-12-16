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    Семь человек погибли при взрыве в сирийском Африне - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и не менее 20 пострадали в результате подрыва начиненной взрывчаткой машины в сирийском Африне

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в центральной больнице города.

    "Семь погибли, 20 ранены в результате взрыва заминированной машины на рынке в сирийском городе Африн", - сообщил источник.

    14:21***

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Заминированный автомобиль взорвался в центре города Африн в сирийской провинции Алеппо.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter телеканал Al-Mayadeen.

    Согласно его данным, взрыв прогремел на рынке. Информация о жертвах или пострадавших не приводится.

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