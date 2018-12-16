Семь человек погибли при взрыве в сирийском Африне - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и не менее 20 пострадали в результате подрыва начиненной взрывчаткой машины в сирийском Африне,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в центральной больнице города.

"Семь погибли, 20 ранены в результате взрыва заминированной машины на рынке в сирийском городе Африн", - сообщил источник.

14:21***

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Заминированный автомобиль взорвался в центре города Африн в сирийской провинции Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter телеканал Al-Mayadeen.

Согласно его данным, взрыв прогремел на рынке. Информация о жертвах или пострадавших не приводится.