Семь человек погибли при взрыве в центре Сирии

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в провинции Хама, расположенной в центральной части Сирии.

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в провинции Хама, расположенной в центральной части Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al-Ikhbaria.

По данным его источников на местах, в результате инцидента еще несколько человек получили ранения. Точных данных об их числе пока нет.

Со своей стороны агентство SANA проинформировало, что в северо-восточном пригороде одноименного административного центра провинции взорвалась цистерна с топливом. К месту происшествия уже направляются спасатели и медики.