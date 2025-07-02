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Семь человек погибли при взрыве в центре Сирии

Семь человек погибли при взрыве в центре Сирии По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в провинции Хама, расположенной в центральной части Сирии.
Другие страны
2 июля 2025 г. 18:00
Семь человек погибли при взрыве в центре Сирии

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в провинции Хама, расположенной в центральной части Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al-Ikhbaria.

По данным его источников на местах, в результате инцидента еще несколько человек получили ранения. Точных данных об их числе пока нет.

Со своей стороны агентство SANA проинформировало, что в северо-восточном пригороде одноименного административного центра провинции взорвалась цистерна с топливом. К месту происшествия уже направляются спасатели и медики.

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