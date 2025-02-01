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Семь человек погибли при крушении самолета в Филадельфии

Семь человек погибли при крушении самолета в Филадельфии Семеро погибли и 19 человек пострадали при падении самолета санитарной авиации на жилой массив в Филадельфии.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 22:43
Семь человек погибли при крушении самолета в Филадельфии

Семеро погибли и 19 человек пострадали при падении самолета санитарной авиации на жилой массив в Филадельфии.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Согласно информации, в числе погибших - шесть человек, которые были на борту самолета, и один находившийся на земле.

Уточняется, что на борту находились граждане Мексики - девочка, только что прошедшая курс лечения в больнице, ее мать, а также четверо медицинских работников.

По данным Федерального авиационного управления (ФАУ), самолет Learjet 55 потерпел крушение 31 января в 18:30 по местному времени (1 февраля в 03:30 по бакинскому времени) после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии. ФАУ утверждало, что на борту находились два человека.

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