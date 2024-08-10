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Семь человек погибли при крушении самолета в Чили

Семь человек погибли при крушении самолета в Чили Пилот и шесть пассажиров погибли в результате крушения небольшого самолета на юге Чили.
Другие страны
10 августа 2024 г. 03:49
Семь человек погибли при крушении самолета в Чили

Пилот и шесть пассажиров погибли в результате крушения небольшого самолета на юге Чили.

Как передает Report, об этом сообщило управление гражданской авиации страны.

"В 15:00 (22:00 по бакинскому времени) удалось обнаружить в секторе Лос-Оркетас, расположенном рядом с населенным пунктом Вилья-Серро-Кастильо, самолет Piper Navajo компании Transportes Aereos San Rafael, связь с которым была потеряна с утра. В результате этого печального инцидента погиб пилот и шесть его пассажиров", - говорится в заявлении.

Управление направило специалистов для установления причин произошедшего. По данным радиостанции BioBio, в момент трагедии в регионе с горной местностью были неблагоприятные климатические условия. Самолет направлялся из столицы региона Айсен Койайке в город Чиле-Чико, расположенный на границе с Аргентиной.

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