Семь человек погибли при крушении самолета в Чили

Пилот и шесть пассажиров погибли в результате крушения небольшого самолета на юге Чили.

Пилот и шесть пассажиров погибли в результате крушения небольшого самолета на юге Чили.

Как передает Report , об этом сообщило управление гражданской авиации страны.

"В 15:00 (22:00 по бакинскому времени) удалось обнаружить в секторе Лос-Оркетас, расположенном рядом с населенным пунктом Вилья-Серро-Кастильо, самолет Piper Navajo компании Transportes Aereos San Rafael, связь с которым была потеряна с утра. В результате этого печального инцидента погиб пилот и шесть его пассажиров", - говорится в заявлении.