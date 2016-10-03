Семь человек погибли, около 20 ранены при взрыве в Багдаде

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли при взрыве, который произошел в Багдаде, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, смертник подорвал закрепленное на нем взрывное устройство при скоплении местных жителей в районе Эль-Амиль, расположенном в южной части иракской столицы. Взрыв произошел неподалеку от медицинского центра и расположенного рядом с ним небольшого рынка.

По последним данным, в результате взрыва по меньшей мере 20 получили ранения.