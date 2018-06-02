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    Семь человек погибли на Кубе из-за наводнений

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/  Семь человек погибли на Кубе на этой неделе из-за наводнений, вызванных субтропическим штормом "Альберто". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Главном штабе гражданской обороны Кубы.

    Два человека числятся пропавшими без вести. 

    "Альберто", на протяжении нескольких дней бушевавший в Мексиканском заливе, принес на Кубу ливни. Из-за обильных осадков резко поднялся уровень воды в реках и водохранилищах. Были эвакуированы около 20 тыс. человек, в основном в центральных провинциях.

    Некоторые участки главных автомагистралей страны были затоплены и полностью перекрыты для движения транспорта. Нарушенным оказалось и железнодорожное сообщение.

    В результате разгула стихии в ряде районов были повреждены электросети, без света остались более 40 тыс. домов. Был нанесен серьезный ущерб сельскому хозяйству.

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