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    Семь человек погибли и более 90 пострадали в результате тайфуна Лан в Японии

    Основной удар пришёлся на префектур Сидзуока© Twitter

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и более 90 пострадали в результате тайфуна «Лан» в центральной Японии.

    Как передает Report со ссылкой на «Синьхуа», основной удар пришёлся на префектур Сидзуока, после чего тайфун переместился через регион Канто в восточную часть Японии.

    Ранее сообщалось, что жители не менее 20 тыс. домов в Японии получили указание об экстренной эвакуации из-за угрозы наводнений, вызванных тайфуном «Лан».

    Также российский сухогруз Real во время тайфуна «Лан» потерпел бедствие у побережья Японского моря, возле порта Фусики.

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