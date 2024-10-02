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Семь человек погибли, 16 ранены в результате теракта в Тель-Авиве

Семь человек погибли, 16 ранены в результате теракта в Тель-Авиве Семь граждан Израиля погибли, 16 получили ранения в результате теракта со стрельбой в Тель-Авиве вечером 1 октября.
Другие страны
2 октября 2024 г. 12:45
Семь человек погибли, 16 ранены в результате теракта в Тель-Авиве

Семь граждан Израиля погибли, 16 получили ранения в результате теракта со стрельбой в Тель-Авиве вечером 1 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении полиции Израиля по итогам расследования инцидента.

Ранее сообщалось о шести убитых и девяти раненых.

Было установлено, что теракт совершили два человека, один из них был убит на месте, а второй тяжело ранен. При них обнаружено автоматическое оружие, патроны и ножи. Оба нападавших "являются жителями Хеврона (город на Западном берегу реки Иордан).

"Два террориста начали свою серию убийств, когда вошли в вагон трамвая на остановке и открыли огонь по пассажирам. После этого они продолжили передвигаться по бульвару Йерушалаим, атакуя прохожих, пока не были нейтрализованы", - сообщили в полиции подробности инцидента в южной части Тель-Авива Яффо.

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Версия на английском языке Seven Israelis killed, sixteen injured after gunmen unleash terror in Tel Aviv — police

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