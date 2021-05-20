Семь человек обезглавили во время бунта в тюрьме в Гватемале

Семь человек обезглавили во время бунта в тюрьме в Гватемале

Ранее бунт произошел в бразильской тюрьме Пуракекуара, тогда заключенные взяли в заложники семерых охранников

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