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Семь человек обезглавили во время бунта в тюрьме в Гватемале

Семь человек обезглавили во время бунта в тюрьме в Гватемале Ранее бунт произошел в бразильской тюрьме Пуракекуара, тогда заключенные взяли в заложники семерых охранников
Другие страны
20 мая 2021 г. 09:15
Семь человек обезглавили во время бунта в тюрьме в Гватемале

По меньшей мере семь заключенных были обезглавлены во время бунта в тюрьме на западе Гватемалы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Periodico со ссылкой на данные полиции.

Мятеж произошел в тюрьме в муниципалитете Кантель. Как сообщает издание, в переполненной тюрьме содержатся 2 252 заключенных, что более чем в два раза превышает ее максимальную вместимость.

По данным газеты Prensa Libre, бунт начался через несколько минут после окончания времени посещения, его причиной стало противостояние преступных группировок.

Ранее бунт произошел в бразильской тюрьме Пуракекуара, тогда заключенные взяли в заложники семерых охранников.

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