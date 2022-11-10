Сектору госуслуг в Великобритании требуется дополнительно 49 млрд долларов в год

Сектору госуслуг Великобритании необходимо дополнительное финансирование в размере 43 млрд фунтов стерлингов (49 млрд долларов) в год, чтобы "удержаться на плаву" после десятилетий жесткой экономии.

Сектору госуслуг Великобритании необходимо дополнительное финансирование в размере 43 млрд фунтов стерлингов (49 млрд долларов) в год, чтобы "удержаться на плаву" после десятилетий жесткой экономии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли авторы распространенного в четверг совместного доклада аналитического центра New Economics Foundation и Британского конгресса тред-юнионов (TUC).

"Экономический кризис 2022 года привел к тому, что бюджеты государственных услуг существенно сократились из-за роста цен", - приводит цитату из доклада газета The Gardian.

По данным исследования, британская служба здравоохранения к 2024-2025 финансовому году (начинается в апреле) столкнется с дефицитом бюджета в размере 15,7 млрд фунтов (почти 17,9 млрд долларов), а нехватка средств в сфере образования достигнет 7,1 млрд фунтов (8 млрд долларов). Дополнительная поддержка сферы госуслуг и занятых в ней позволит "избежать дальнейшего падения уровня здравоохранения, социального обеспечения, образования, защиты окружающей среды".

"Рост инфляции и катастрофический проект мини-бюджета консерваторов нанесли двойной удар по этому сектору", - заявила генеральный секретарь TUC Фрэнсис О'Грейди. "Новый премьер-министр [Риши Сунак] обязан сдержать обещание о финансировании госуслуг на мировом уровне", - подчеркнула она.

Согласно лондонскому Центру экономических и бизнес-исследований, Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни вследствие кризиса на энергетических рынках в Европе на фоне событий на Украине. По официальным данным, инфляция в королевстве в сентябре составила 10,1% в годовом исчислении - это самый высокий показатель за последние 40 лет.