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    Сектор Газа отказался от гуманитарной помощи Израиля

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Израиль направил в Сектор Газа два грузовика с медикаментами и гуманитарной помощью.

    Об этом Report сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

    В сообщении отмечается, что местные власти отказались принять эту помощь и груз с гуманитарной помощью был возвращен израильской стороне.

    Напомним, ранее жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа стали свыше 60 палестинцев, протестующих против открытия посольства США В Иерусалиме . Еще около 3 тысяч получили ранения.

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