Секретные документы, изъятые в поместье Трампа, касались Ирана и КНР

Документы, изъятые ФБР в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, содержали конфиденциальные разведданные, касающиеся Ирана и Китая. Как передаёт Report об этом сообщает газета The Washington Post. По их данным, по крайней мере од

Документы, изъятые ФБР в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, содержали конфиденциальные разведданные, касающиеся Ирана и Китая.



Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post.



По их данным, по крайней мере один документ, изъятый в ходе обысков в поместье Трампа, описывает ракетную программу Ирана. В других документах была описана особая разведывательная работа в отношении КНР.

По информации, содержащаяся в документах, может разоблачить методы сбора информации, которые используют Соединенные Штаты. Эксперты считают, что раскрытие такой информации поставит под удар людей, помогающих американской разведке, а методы сбора информации могут быть скомпрометированы. Они также отмечают, что другие страны или противники США могут отомстить за действия, которые Соединенные Штаты совершают тайно.

Документы об Иране и Китае, обнаруженные в ходе обысков у экс-президента США, считаются одними из самых секретных.