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Секретной службе США доверяют меньше трети опрошенных американцев

Секретной службе США доверяют меньше трети опрошенных американцев Менее трети американцев уверены в том, что Секретная служба США способна обеспечить защиту кандидатов на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.
Другие страны
2 августа 2024 г. 21:22
Секретной службе США доверяют меньше трети опрошенных американцев

Менее трети американцев уверены в том, что Секретная служба США способна обеспечить защиту кандидатов на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

По его сведениям, только 3 из 10 опрошенных (31%) "крайне уверены" в способности ведомства защитить кандидатов в президенты. 40% респондентов "более-менее уверены" в способности Секретной службы исполнять свои обязанности, 28% выразили недоверие ведомству в этом вопросе, 1% опрошенных отказался высказываться на эту тему.

Почти три четверти респондентов (72%) полагают, что на Секретной службе лежит значительная или средняя степень ответственности за покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Опрос был проведен в период с 25 по 29 июля, в нем приняли участие 1 143 человека. Статистическая погрешность составляет 4,1 п.п.

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