Секретная служба США задержала женщину, пытавшуюся перелезть через ограду Белого дома

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В официальной резиденции президента США в Вашингтоне в пятницу вечером была объявлена тревога после того, как неизвестная женщина приблизилась к ее ограде и попыталась перелезть на территорию Белого дома, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила телекомпания CBS, сначала она перепрыгнула через дополнительный барьер, установленный по периметру резиденции, а затем подошла к основной трехметровой ограде и взялась за нее руками. "После этого она была немедленно задержана дежурившими там сотрудниками Секретной службы", - отметила CBS.

За последнее время в Вашингтоне была зафиксирована серия попыток перебраться через ограду резиденции президента. Сообщается, что в основном этот рискованный шаг предпринимали люди с нарушениями психики.

Сейчас сотрудники Секретной службы США устанавливают на ограде вокруг Белого дома острые зубцы.

Самый громкий инцидент произошел в сентябре 2014 года, когда 43-летний ветеран Омар Гонсалес перелез через забор, добежал до входных дверей и ворвался внутрь президентского особняка. Только там его скрутила охрана, допустившая грубейший промах в своей работе, вызвавший, по сведениям американских СМИ, негодование главы государства.

Суд в Вашингтоне приговорил Гонсалеса к 17 месяцам тюремного заключения, а едва ли не все руководство Секретной службы, включая ее директора Джулию Пирсон, было отправлено в отставку.

Охрану Белого дома после этого скандала усилили, а его ограду укрепили - по периметру территории президентской резиденции сейчас установлено дополнительное заграждение.