Секретная служба США задержала у Белого дома вооруженного мужчину

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудник Секретной службы США задержал в субботу близ Белого дома вооруженного мужчину, с связи с чем все входы в эту резиденцию президента США и выходы из нее были временно перекрыты по соображениям безопасности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила пресс-служба ведомства, занимающегося в первую очередь охраной первых лиц США и высокопоставленных зарубежных гостей, у задержанного не было лицензии на ношение оружия. Кроме того, при аресте он оказал сопротивление, но был скручен после короткой схватки с сотрудником службы безопасности. Инцидент произошел, когда президента США Барака Обамы в Белом доме не было. Американский лидер в это время играл в гольф на военной базе Эндрюс в окрестностях столицы США в штате Мэриленд.

Имя задержанного и другие обстоятельства случившегося пока не раскрываются. Отмечается только, что арестованный передан в руки вашингтонской полиции, и что ему уже предъявлены обвинения по ряду статей.