Секретная служба США возведет вокруг Белого дома более высокий забор

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Секретная служба США получила от соответствующих федеральных властей окончательное разрешение на возведение по периметру Белого дома более высокого и прочного, чем нынешний, забора. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-отдел Секретной службы, которая занимается прежде всего охраной первых лиц США и высокопоставленных иностранных гостей.

Высота новой ограды составит примерно 3,6 м. В настоящее время высота забора у Белого дома равна 2,1 м. Кроме того, новый барьер станет "более прочным", он будет построен с применением технологий обнаружения нарушителей и таким образом, чтобы на него было практически невозможно взобраться.

Строительство предполагается начать в 2018 году.