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    Секретная служба США усиливает охрану Белого дома

    Территория вдоль забора дома с южной стороны будет закрыта для публики© Associated Press

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Власти США закрывают для посетителей самую популярную точку обзора президентской резиденции и расширяют периметр безопасности вокруг неё.

    Как передает Report, об этом сообщает USA Today.

    По данным агентства, территория вдоль забора дома с южной стороны будет закрыта для публики. Секретная служба собирается ограничить вход на территорию до «Эллипса» — популярного места для прогулок местных жителей и туристов.

    Отмечается, что данная мера принята в связи с тем, что участились попытки проникновения на территорию Белого дома, которые зачастую предпринимают люди с психическими отклонениями.

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