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Секретная служба США считает поля для гольфа Трампа сложным местом работы

Секретная служба США считает поля для гольфа Трампа сложным местом работы Поля для гольфа, особенно принадлежащие бывшему президенту США Дональду Трампу, давно вызывают у сотрудников Секретной службы США беспокойство с точки зрения безопасности и являются для них сложным местом работы.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 06:47
Секретная служба США считает поля для гольфа Трампа сложным местом работы

Поля для гольфа, особенно принадлежащие бывшему президенту США Дональду Трампу, давно вызывают у сотрудников Секретной службы США беспокойство с точки зрения безопасности и являются для них сложным местом работы.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, эти объекты представляют опасность в контексте охраны экс-главы американского государства, будучи огромными открытыми пространствами, имеющими удобные для расположения потенциальных нападающих деревья и холмы, а также прилегающими к дорогам общего пользования.

При этом присутствие Трампа на поле для гольфа не является основанием его закрытия для обычных посетителей или перекрытия близлежащих дорог.

Источники также обратили внимание на то, что гольф-клуб Trump International Golf Club 45-го президента США в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) примыкает к сразу трем дорогам с интенсивным движением, а неподалеку находится международный аэропорт Палм-Бич.

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