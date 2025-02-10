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Секретная служба США потратила $2 млн на рекламу от известного режиссера

Секретная служба США потратила $2 млн на рекламу от известного режиссера Секретная служба США, ответственная за охрану первых лиц государства, потратила $2 млн на создание рекламного ролика, призывающего американцев поступить на работу в это федеральное агентство.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 12:20
Секретная служба США потратила $2 млн на рекламу от известного режиссера

Секретная служба США, ответственная за охрану первых лиц государства, потратила $2 млн на создание рекламного ролика, призывающего американцев поступить на работу в это федеральное агентство.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Реализацией проекта занялся режиссер Майкл Бэй, снявший несколько фильмов кинофраншизы "Трансформеры", "Перл-Харбор" и "Армагеддон",

По данным телеканала, расходы на этот ролик вдвое превышают сумму, которую Секретная служба потратила на предыдущие рекламные объявления о наборе по контракту. Источники отмечают, что размер выделенных средств представляется особенно значительным на фоне запущенной президентом США Дональдом Трампом кампании по сокращению трат различных министерств и ведомств США.

Телеканал указывает, что ролик появляется в критические для службы времена, когда она страдает "от низкого морального духа, выгораний, проблем с текучкой кадров и их удержанием". Реклама должна показать роль агентов Секретной службы в охране первых лиц США. При этом, как указывает CNN, ролик также содержит кадры крупных провалов президентской охраны: убийства Джона Кеннеди в 1963 году и покушения на Дональда Трампа в июле 2024 года. Также в ролике присутствует президент Авраам Линкольн, который был убит в 1865 году в тот же день, когда подписал указ о создании Секретной службы.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Məxfi Xidməti reklam çarxına 2 milyon dollar xərcləyib

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