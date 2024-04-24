О нас

Секретная служба США обсуждает план по охране Трампа в случае его ареста

Секретная служба США обсуждает план по охране Трампа в случае его ареста Секретная служба США, которая охраняет в том числе бывших глав страны, разрабатывает план на случай, если экс-президента Дональда Трампа поместят в камеру предварительного заключения.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 13:21
Секретная служба США обсуждает план по охране Трампа в случае его ареста

Секретная служба США, которая охраняет в том числе бывших глав страны, разрабатывает план на случай, если экс-президента Дональда Трампа поместят в камеру предварительного заключения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ABC news со ссылкой на источники.

По их данным, сотрудники спецслужбы уже провели несколько встреч по этой теме.

В секретной службе не верят, что судья поместит экс-президента в камеру предварительного заключения в здании суда, но планируют действия "на случай непредвиденных обстоятельств". Уточняется, что пока не обсуждалось, что делать, если Трампа осудят и приговорят к тюремному сроку.

Дональду Трампу предъявлено 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Политику грозит до 136 лет лишения свободы, сам он вину категорически отрицает.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi