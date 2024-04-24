Секретная служба США обсуждает план по охране Трампа в случае его ареста

Секретная служба США, которая охраняет в том числе бывших глав страны, разрабатывает план на случай, если экс-президента Дональда Трампа поместят в камеру предварительного заключения.

Секретная служба США, которая охраняет в том числе бывших глав страны, разрабатывает план на случай, если экс-президента Дональда Трампа поместят в камеру предварительного заключения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ABC news со ссылкой на источники.

По их данным, сотрудники спецслужбы уже провели несколько встреч по этой теме.

В секретной службе не верят, что судья поместит экс-президента в камеру предварительного заключения в здании суда, но планируют действия "на случай непредвиденных обстоятельств". Уточняется, что пока не обсуждалось, что делать, если Трампа осудят и приговорят к тюремному сроку.

Дональду Трампу предъявлено 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Политику грозит до 136 лет лишения свободы, сам он вину категорически отрицает.