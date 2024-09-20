Секретная служба США изучает пост Маска о покушениях на Байдена и Харрис

Секретная служба США начала расследование в отношении поста Илона Маска в соцсетях, который может быть расценен как угроза президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

Секретная служба США начала расследование в отношении поста Илона Маска в соцсетях, который может быть расценен как угроза президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Почему никто даже не пытается убить Байдена или Харрис", - написал Маск в комментарии к одному из постов в соцсети "X" после второй попытки покушения на экс-президента и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа. Пост Маска "быстро набрал популярность, собрав более 700 000 просмотров и 57 000 лайков", отмечает Bloomberg. Указывается, что пост был удален вскоре после публикации, но успел попасть в поле зрения Секретной службы США.

Как напоминает Bloomberg, "покушение на жизнь президента США является федеральным преступлением" и карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Это не первый случай, когда посты Маска в соцсетях привлекают внимание властей. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Маска в мошенничестве из-за его публикации о возможности выкупа Tesla из расчета 420 долларов за акцию. Согласно досудебному соглашению между Tesla и комиссией, достигнутому в сентябре того же года, Маск обязался выплатить 20 млн долларов и покинуть пост председателя совета директоров Tesla, сохранив при этом должность гендиректора компании.