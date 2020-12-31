Секретная служба США изменит состав охраны Байдена

Секретная служба США вносит изменения в группу, которая будет охранять избранного президента Джо Байдена, и планирует добавить агентов, охранявших его и его семью, когда он был вице-президентом.

Секретная служба США вносит изменения в группу, которая будет охранять избранного президента Джо Байдена, и планирует добавить агентов, охранявших его и его семью, когда он был вице-президентом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет газета Washington Post.

Согласно изданию, изменения происходят на фоне опасений со стороны союзников Байдена, что некоторые нынешние агенты охраны были политически связаны с действующим президентом Дональдом Трампом.

Представительница Секретной службы Кэтрин Милоан заявила, что ведомство остается верным принципам аполитичности.

"Секретная служба США обладает уникальными полномочиями по обеспечению защиты назначенных лидеров США и других стран мира и остается неизменно приверженной стандарту высокого качества в этих операциях, является полностью аполитичной и несвязанной с политическими партиями охраняемых лиц", - цитирует газета Милоан.

Один из бывших руководителей Секретной считает разумными перестановки в охране Байдена, так как новому президенту будет комфортнее работать "с людьми, которых он знает, которым доверяет, и которые также знают, как он действует"