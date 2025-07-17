О нас

Секретариат ООН не получал уведомлений о возможном запуске механизма восстановления санкций против Ирана

Секретариат ООН не получал уведомлений о возможном запуске механизма восстановления санкций против Ирана Секретариат ООН не получал уведомлений о возможном запуске механизма восстановления санкций против Ирана
Другие страны
17 июля 2025 г. 00:37
Секретариат ООН не получал уведомлений о возможном запуске механизма восстановления санкций против Ирана

Секретариат ООН не получал уведомлений от стран "евротройки" (Франции, Германии и Великобритании) о возможной активации этим летом механизма восстановления всех санкций Совета Безопасности ООН против Ирана (snapback) в случае отсутствия прогресса в переговорах по ядерной программе.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал: «Мы не получали официального письма».

Отметим, что механизм «snapback» предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (JCPOA) по иранской ядерной программе. Он предполагает автоматическое восстановление всех санкций СБ ООН против Тегерана, отменённых в соответствии с условиями соглашения 2015 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Avropadan İrana qarşı sanksiyaların bərpası ilə bağlı bildiriş almayıb

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi