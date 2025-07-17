Секретариат ООН не получал уведомлений о возможном запуске механизма восстановления санкций против Ирана

Секретариат ООН не получал уведомлений о возможном запуске механизма восстановления санкций против Ирана

Секретариат ООН не получал уведомлений от стран "евротройки" (Франции, Германии и Великобритании) о возможной активации этим летом механизма восстановления всех санкций Совета Безопасности ООН против Ирана (snapback) в случае отсутствия прогресса в переговорах по ядерной программе.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал: «Мы не получали официального письма».

Отметим, что механизм «snapback» предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (JCPOA) по иранской ядерной программе. Он предполагает автоматическое восстановление всех санкций СБ ООН против Тегерана, отменённых в соответствии с условиями соглашения 2015 года.