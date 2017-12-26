Секретарь Совбеза России: "Аль-Каида" имеет ячейки в 80 странах мира

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Международная террористическая группировка "Аль-Каида" имеет свои законспирированные ячейки более чем в 80 странах, в том числе в США и Канаде.

Как передает Report, об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Главари террористов, осознавая, что им грозит уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять тактику. Делается упор на создание автономных законспирированных террористических ячеек в различных странах мира и широкое распространение радикальной идеологии. Только "Аль-Каида" по разным оценкам, имеет их в более чем 80 странах мира, в том числе в США и Канаде", - отметил Н. Патрушев.