О нас

Секретарь Совбеза Армении: Разблокировка в регионе будет основана на принципах взаимности и территориальной целостности

Секретарь Совбеза Армении: Разблокировка в регионе будет основана на принципах взаимности и территориальной целостности Снятие блокады в регионе будет происходить на основе суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности, а также принципа взаимности.
Другие страны
9 августа 2025 г. 13:20
Секретарь Совбеза Армении: Разблокировка в регионе будет основана на принципах взаимности и территориальной целостности

Снятие блокады в регионе будет происходить на основе суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности, а также принципа взаимности.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян, комментируя итоги встречи лидеров Армении, США и Азербайджана в Вашингтоне.

"Разблокировка региона исходит из интересов всех стран региона. Здесь не может быть другого мнения", — сказал Григорян.

Он указал, что Иран ранее заявлял, что поддерживает снятие блокады в рамках позиций Армении: "Предполагаю, что будет поддержка снятия блокады, поскольку в снятии блокады в регионе в целом также будет заинтересован Иран".

Григорян напомнил, что Армения заявляла об этом в течение последних 4-5 лет, поэтому Ирану также было известно, что Армения готова осуществить снятие блокады в рамках вышеупомянутых принципов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenia’s Security Council secretary: Regional unblocking to be based on principles of reciprocity, territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Qriqoryan: İran əvvəllər blokadanın aradan qaldırılmasını dəstəklədiyini bəyan edib

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
3 августа 2025 г. 14:51
Омер Челик: Поставка азербайджанского газа важна для восстановления социальной жизни в Сирии
Омер Челик: Поставка азербайджанского газа важна для восстановления социальной жизни в Сирии
2 августа 2025 г. 19:36
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
3 августа 2025 г. 12:17
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi