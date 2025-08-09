Секретарь Совбеза Армении: Разблокировка в регионе будет основана на принципах взаимности и территориальной целостности

Снятие блокады в регионе будет происходить на основе суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности, а также принципа взаимности.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян, комментируя итоги встречи лидеров Армении, США и Азербайджана в Вашингтоне.

"Разблокировка региона исходит из интересов всех стран региона. Здесь не может быть другого мнения", — сказал Григорян.

Он указал, что Иран ранее заявлял, что поддерживает снятие блокады в рамках позиций Армении: "Предполагаю, что будет поддержка снятия блокады, поскольку в снятии блокады в регионе в целом также будет заинтересован Иран".

Григорян напомнил, что Армения заявляла об этом в течение последних 4-5 лет, поэтому Ирану также было известно, что Армения готова осуществить снятие блокады в рамках вышеупомянутых принципов.