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Секретарь Госдепартамента: Кения модернизировала правовую базу и достигла большого прорыва в гендерном равенстве

Секретарь Госдепартамента: Кения модернизировала правовую базу и достигла большого прорыва в гендерном равенстве Кения достигла большого прорыва, модернизировав правовую базу для обеспечения гендерного равенства.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 13:37
Секретарь Госдепартамента: Кения модернизировала правовую базу и достигла большого прорыва в гендерном равенстве

Кения достигла большого прорыва в обеспечении гендерного равенства, модернизировав соответствующую правовую базу.

Как передает Report, об этом заявила главный секретарь Госдепартамента Кении по гендерным вопросам Аннс Нджоки Вангомбе на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Образование - мощнейший инструмент, благодаря которому женщины могут обеспечить соблюдение своих прав и расширить возможности. В последнее время все больше девушек и женщин стремятся получить образование. В Кении приняты определенные акты, чтобы девушки из малоимущих семей имели равные с другими гражданами возможности доступа к образованию", - сказала она.

По ее словам, расширение экономических прав и возможностей женщин также играет важную роль в обеспечении гендерного равенства.

"Развитие микрофинансирования и малого предпринимательства в Кении предоставило женщинам возможность создавать собственный бизнес. Это в свою очередь поможет им обеспечить свои права", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamentinin katibi: “Keniya gender bərabərliyində böyük irəliləyişlərə imza atıb”

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