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Сейсмологи зарегистрировали 1 211 подземных толчков после землетрясения в Тибете

Сейсмологи зарегистрировали 1 211 подземных толчков после землетрясения в Тибете После землетрясения в Тибетском автономном районе китайские сейсмологи зарегистрировали 1 211 подземных толчков.
Другие страны
9 января 2025 г. 13:14
Сейсмологи зарегистрировали 1 211 подземных толчков после землетрясения в Тибете

После землетрясения в Тибетском автономном районе китайские сейсмологи зарегистрировали 1 211 подземных толчков.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на региональное сейсмологическое управление.

Магнитуда самого сильного афтершока составила 4,4. Его зафиксировали в 18 км от эпицентра землетрясения.

Отметим, что 7 января в уезде Тингри в Тибетском автономном районе, рядом с границей с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Количество погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 126 человек.

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Версия на английском языке 1,211 aftershocks detected after Tibet 6.8-magnitude quake
Версия на азербайджанском языке Tibetdə zəlzələdən sonra 1 211 yeraltı təkan qeydə alınıb

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