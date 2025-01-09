Сейсмологи зарегистрировали 1 211 подземных толчков после землетрясения в Тибете

После землетрясения в Тибетском автономном районе китайские сейсмологи зарегистрировали 1 211 подземных толчков.

После землетрясения в Тибетском автономном районе китайские сейсмологи зарегистрировали 1 211 подземных толчков.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на региональное сейсмологическое управление.

Магнитуда самого сильного афтершока составила 4,4. Его зафиксировали в 18 км от эпицентра землетрясения.

Отметим, что 7 января в уезде Тингри в Тибетском автономном районе, рядом с границей с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Количество погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 126 человек.