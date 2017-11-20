Сейсмологи прогнозируют рост числа мощных землетрясений со следующего года

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В 2018 году на земле может значительно увеличиться число крупных землетрясений. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, к таким выводам пришел геофизик Роджер Билхам из Университета Колорадо в Боулдере, изучив статистику землетрясений магнитудой свыше 7 с 1900 года.

Свои выводы, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, ученый представил на недавней конференции Американского геологического общества.

Наблюдения показали, что землетрясения случаются чаще, если скорость вращения Земли вокруг своей оси немного уменьшается за счет внутренних причин.

В XX веке было обнаружено пять таких периодов, когда число землетрясений значительно превышало среднее значение. "В эти периоды бывало 25-30 мощных землетрясений в год. В остальное время – порядка 15 крупных землетрясений", — заявил ученый.