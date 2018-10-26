Сейсмологи предупреждают о возможном цунами в Италии после землетрясения

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Национальный институт геофизики и вулканологии Италии предупредил об опасности возникновения цунами в Средиземном море после сильного землетрясения, происшедшего в ночь на пятницу у побережья Греции.

Землетрясение магнитудой 6,8 и последовавший афтершок магнитудой 5,8 были зарегистрированы в Ионическом море, эпицентр находился рядом с островом Закинф.

"На побережье итальянских областей Калабрия, Базиликата, Апулия и Сицилия введен оранжевый уровень тревоги. Возможно повышение уровня моря до одного метра. Рекомендуется не приближаться к побережью и пляжам", — говорится в экстренном сообщении института, передает Report.

По данным сейсмологов, колебания земной поверхности явственно ощущались во многих районах Греции, Италии, а также еще шести стран Средиземноморья.