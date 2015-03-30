Сейсмологи предупредили об угрозе цунами в Папуа - Новой Гвинее

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Угроза цунами возможна после произошедшего в понедельник сильного землетрясения у побережья Папуа-Новой Гвинеи, сообщается на сайте Тихоокеанского центра предупреждения о цунами.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 45 километрах от города Тарон, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Опасные волны цунами возможны из-за землетрясения в 1000 километрах от эпицентра вдоль побережья Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых островов", - говорится в сообщении.