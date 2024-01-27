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Сейсмологи Казахстана зарегистрировали 1,9 тыс. подземных толчков за пять дней

Сейсмологи Казахстана зарегистрировали 1,9 тыс. подземных толчков за пять дней Казахстан зарегистрировал за последние пять дней 1,9 тыс. подземных толчков в результате сильного землетрясения, произошедшего на границе Кыргызстана и Китая.
Другие страны
27 января 2024 г. 10:25
Сейсмологи Казахстана зарегистрировали 1,9 тыс. подземных толчков за пять дней

Сейсмологи Казахстана зарегистрировали за последние пять дней 1,9 тыс. подземных толчков в результате сильного землетрясения, произошедшего на границе Кыргызстана и Китая.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на МЧС Казахстана.

"Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана с 23 января текущего года зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых", - говорится в сообщении.

Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим, сказали в МЧС.

"Объекты жизнеобеспечения, транспортные и производственные объекты работают в штатном режиме. Обстановка стабильная. Гражданам рекомендуем сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Запомните меры безопасности при землетрясении", - рекомендует МЧС.

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