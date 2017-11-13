Сейсмолог: Землетрясение у границы Ирака и Ирана стало крупнейшим в регионе за долгое время

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение, произошедшее у границы Ирака и Ирана, стало крупнейшим в регионе за долгое время. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил сейсмолог Стивен Хикс из Саутгемптонского университета (Великобритания).

Американская геологическая служба сообщила, что землетрясение произошло в 21:18 по местному времени, магнитуда толчков составила 7,3. Эпицентр находился в 30 км к юго-западу от иракского города Халабджа.

Установлено, что разрыв земной коры произошел по разлому между Аравийской и Евразийской платформами. Землетрясение было вызвано косым надвигом – одним из видов разрывных смещений пород, образующихся при сжатии земной коры. "В районе землетрясения Аравийская платформа движется на север по отношению к Евразийской со скоростью 26 мм в год. Две плиты смыкаются вдоль направления на северо-запад в непосредственной близости от этого землетрясения, заставляя расти иранские Загросские горы", - говорится в сообщении Геологической службы США.

По последним данным, число жертв этого землетрясения составило 211 человек, еще около 1600 человек пострадали.