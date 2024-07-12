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Сейм в Польше лишил иммунитета экс-главу Минобороны

Сейм в Польше лишил иммунитета экс-главу Минобороны Сейм Польши проголосовал за лишение иммунитета депутата от бывшей правящей партии "Право и справедливость" и экс-главы Минобороны Мариуша Блащака. За это решение проголосовали 245 депутатов, против высказался 181 парламентарий, 7 депутатов воздержались.
Другие страны
12 июля 2024 г. 17:35
Сейм в Польше лишил иммунитета экс-главу Минобороны

Сейм Польши проголосовал за лишение иммунитета депутата от бывшей правящей партии "Право и справедливость" и экс-главы Минобороны Мариуша Блащака. За это решение проголосовали 245 депутатов, против высказался 181 парламентарий, 7 депутатов воздержались.

Как передает Report, об этом сообщает портал Wirtualna Polska.

В июне генерал Томаш Петровский, который обвиняет бывшего министра в клевете, направил в парламент соответствующий запрос.

По его мнению, высказывания Блащака привели к утрате общественного доверия к нему, из-за чего генералу пришлось уйти в отставку. Ранее Блащак обвинил Петровского в утаивании от него информации о падении ракеты недалеко от города Быдгощ. Тогда радары польской системы ПВО засекли в воздушном пространстве республики неопознанный объект, однако из-за плохих погодных условий не смогли его перехватить. В конце апреля 2023 года в лесу недалеко от данного города были обнаружены обломки неопознанного объекта. Позже польские власти стали утверждать, что это якобы фрагменты российской авиационной ракеты класса "воздух - земля" Х-55.

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