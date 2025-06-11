Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Туска

Сейм (нижняя палата польского парламента) выразил вотум доверия коалиционному правительству Дональда Туска.

Сейм (нижняя палата польского парламента) выразил вотум доверия коалиционному правительству Дональда Туска.

Как передает Report, трансляцию голосования вел телеканал TVP Info.

Доверие работе кабмина подтвердили 243 депутата, против проголосовали 210 парламентариев из 453 присутствующих.

Отметим, что Туск на днях попросил Сейм проголосовать по вотуму о доверии его правительству, решение было принято на фоне поражения кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня.

Второй тур президентских выборов состоялся в Польше 1 июня. Победу в нем одержал кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, получив 50,89% голосов избирателей, Тшасковский отстал от него почти на 370 тыс. голосов.