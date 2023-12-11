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Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) не проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 20:04
Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого

Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) не проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

По ее информации, за вотум доверия выступил 190 законодатель, против - 266. Как и ожидалось, кабинет Моравецкого поддержали депутаты бывшей правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), а отказали ему в доверии законодатели от оппозиционной коалиции, располагающей в Сейме после выборов 15 октября парламентским большинством.

После того, как кабинет Моравецкого не смог получить вотум доверия, инициатива по выбору нового премьер-министра и членов его кабинета переходит к Сейму. Своим кандидатом на пост главы правительства объединенная оппозиция уже выдвинула лидера крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Дональда Туска.

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