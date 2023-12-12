Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска

Польский сейм вынес вотум доверия правительству Дональда Туска.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Оппозиционные фракции "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Против выступила правящая партия "Право и справедливость" и коалиция "Конфедерация". При этом глава государства Анджей Дуда обещал привести к присяге правительство Туска 13 декабря.
До этого польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого, после чего сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.