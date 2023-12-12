Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска

Польский сейм вынес вотум доверия правительству Дональда Туска.

Польский сейм вынес вотум доверия правительству Дональда Туска.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Оппозиционные фракции "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Против выступила правящая партия "Право и справедливость" и коалиция "Конфедерация". При этом глава государства Анджей Дуда обещал привести к присяге правительство Туска 13 декабря.

До этого польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого, после чего сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.