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Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска

Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска Польский сейм вынес вотум доверия правительству Дональда Туска.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 17:10
Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска

Польский сейм вынес вотум доверия правительству Дональда Туска.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Оппозиционные фракции "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Против выступила правящая партия "Право и справедливость" и коалиция "Конфедерация". При этом глава государства Анджей Дуда обещал привести к присяге правительство Туска 13 декабря.

До этого польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого, после чего сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.

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Версия на английском языке Polish parliament votes in Donald Tusk as prime minister

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