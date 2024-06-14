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Сейм Польши разрешил всем избирателям голосовать на выборах по почте

Сейм Польши разрешил всем избирателям голосовать на выборах по почте Польский Сейм (нижняя палата парламента) принял законопроект, разрешающий всем избирателям голосовать по почте на выборах президента, в Сейм и Сенат, а также в Европарламент.
Другие страны
14 июня 2024 г. 13:50
Сейм Польши разрешил всем избирателям голосовать на выборах по почте

Польский Сейм (нижняя палата парламента) принял законопроект, разрешающий всем избирателям голосовать по почте на выборах президента, в Сейм и Сенат, а также в Европарламент.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

За новый законопроект отдали голоса 223 депутата, 7 - были против и 1 законодатель воздержался. В настоящее время голосовать по почте в Польше могут только люди, имеющие инвалидность, а также лица в возрасте старше 60 лет.

Законопроект отправлен на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента). В случае одобрения сенаторами он попадет на подпись президенту Анджею Дуде и при согласии главы государства получит силу закона.

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