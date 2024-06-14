Сейм Польши разрешил всем избирателям голосовать на выборах по почте

Польский Сейм (нижняя палата парламента) принял законопроект, разрешающий всем избирателям голосовать по почте на выборах президента, в Сейм и Сенат, а также в Европарламент.

Польский Сейм (нижняя палата парламента) принял законопроект, разрешающий всем избирателям голосовать по почте на выборах президента, в Сейм и Сенат, а также в Европарламент.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

За новый законопроект отдали голоса 223 депутата, 7 - были против и 1 законодатель воздержался. В настоящее время голосовать по почте в Польше могут только люди, имеющие инвалидность, а также лица в возрасте старше 60 лет.

Законопроект отправлен на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента). В случае одобрения сенаторами он попадет на подпись президенту Анджею Дуде и при согласии главы государства получит силу закона.