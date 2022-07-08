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Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла законы о ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Другие страны
8 июля 2022 г. 03:52
Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла законы о ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе состоявшегося голосования этот шаг поддержали большинство депутатов.

Вступление Швеции в НАТО поддержали все из 442 голосовавших парламентариев, а в голосовании о вступлении в НАТО Финляндии один из 442 выступил против и один воздержался. В Сейме заседают 460 парламентариев.

Теперь принятые Сеймом решения отправятся на рассмотрение Сената (верхняя палата парламента). После утверждения парламентом соответствующие законы должен подписать президент Польши Анджей Дуда. Глава государства уже заявил, что не будет затягивать с подписанием документа.

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Версия на азербайджанском языке Polşa İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünü təsdiqləyib

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