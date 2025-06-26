Сейм Польши проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Сейм (нижняя палата польского парламента) проголосовал за выход Варшавы из Оттавской конвенции о запрете на использование, хранение и производство противопехотных мин.

Сейм (нижняя палата польского парламента) проголосовал за выход Варшавы из Оттавской конвенции о запрете на использование, хранение и производство противопехотных мин.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте законодательного органа.

Закон поддержали 413 депутатов, "против" высказались 15, трое воздержались. Далее документ поступит в Сенат и на подпись к президенту республики, после чего глава государства сможет принять указ о выходе из конвенции.

В марте Польша совместно со странами Балтии и Финляндией объявила о намерении выйти из Оттавской конвенции.