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Сейм Польши проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Сейм Польши проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин Сейм (нижняя палата польского парламента) проголосовал за выход Варшавы из Оттавской конвенции о запрете на использование, хранение и производство противопехотных мин.
Другие страны
26 июня 2025 г. 02:23
Сейм Польши проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Сейм (нижняя палата польского парламента) проголосовал за выход Варшавы из Оттавской конвенции о запрете на использование, хранение и производство противопехотных мин.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте законодательного органа.

Закон поддержали 413 депутатов, "против" высказались 15, трое воздержались. Далее документ поступит в Сенат и на подпись к президенту республики, после чего глава государства сможет принять указ о выходе из конвенции.

В марте Польша совместно со странами Балтии и Финляндией объявила о намерении выйти из Оттавской конвенции.

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