Сейм Польши принял резолюцию в связи с прекращением выдачи виз россиянам

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял в четверг резолюцию с призывом к Евросоюзу о прекращении выдачи виз гражданам России.
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"Сейм Республики Польша поддерживает действия правительства Польши на международной арене, направленные на прекращение выдачи виз гражданам Российской Федерации. Сейм Республики Польша обращается к премьер-министру с просьбой продолжить работу по этому вопросу, а ко всем политическим силам в Польше - поддержать усилия правительства Польши", - указывается в тексте документа.
За принятие резолюции проголосовали 434 депутата. Двое воздержались.