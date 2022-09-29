Сейм Польши принял резолюцию в связи с прекращением выдачи виз россиянам

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял в четверг резолюцию с призывом к Евросоюзу о прекращении выдачи виз гражданам России.

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял в четверг резолюцию с призывом к Евросоюзу о прекращении выдачи виз гражданам России.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сейм Республики Польша поддерживает действия правительства Польши на международной арене, направленные на прекращение выдачи виз гражданам Российской Федерации. Сейм Республики Польша обращается к премьер-министру с просьбой продолжить работу по этому вопросу, а ко всем политическим силам в Польше - поддержать усилия правительства Польши", - указывается в тексте документа.

За принятие резолюции проголосовали 434 депутата. Двое воздержались.