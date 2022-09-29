О нас

Сейм Польши принял резолюцию в связи с прекращением выдачи виз россиянам

Сейм Польши принял резолюцию в связи с прекращением выдачи виз россиянам Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял в четверг резолюцию с призывом к Евросоюзу о прекращении выдачи виз гражданам России.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 20:53
Сейм Польши принял резолюцию в связи с прекращением выдачи виз россиянам

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял в четверг резолюцию с призывом к Евросоюзу о прекращении выдачи виз гражданам России.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сейм Республики Польша поддерживает действия правительства Польши на международной арене, направленные на прекращение выдачи виз гражданам Российской Федерации. Сейм Республики Польша обращается к премьер-министру с просьбой продолжить работу по этому вопросу, а ко всем политическим силам в Польше - поддержать усилия правительства Польши", - указывается в тексте документа.

За принятие резолюции проголосовали 434 депутата. Двое воздержались.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Азербайджане 2023 год объявлен Годом Гейдара Алиева
В Азербайджане 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева"
29 сентября 2022 г. 11:45
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
28 сентября 2022 г. 15:35
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
28 сентября 2022 г. 15:24
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi