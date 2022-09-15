Сейм Польши принял резолюцию о компенсациях от Германии за ущерб Второй мировой войны

Нижняя палата польского парламента (Сейм) в среду приняла предложенную правящей партией "Право и справедливость" резолюцию о получении от Германии компенсаций за ущерб, нанесенный республике во время Второй мировой войны.
За принятие резолюции проголосовали 418 депутатов, четыре парламентария были против, 15 воздержались, 22 не приняли участие в голосовании.
В тексте резолюции Сейм "призывает правительство ФРГ безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны".
"Немецкая агрессия, оккупация Польши Германией и системный геноцид причинили много вреда, страданий, а также материальных и нематериальных потерь. Зверства немецкой оккупации по отношению к людям принимали различные формы: порабощение, принудительный труд, кражи детей, нанесение увечий, изнасилования и убийства детей, мужчин и женщин - граждан Польши. Следы геноцида и военных преступлений уничтожались", - говорится в резолюции.
Авторы документа подчеркнули, что Польша никогда не получала компенсаций от Германии. По утверждению Сейма, "польское государство никогда не отказывалось от своих требований к германскому государству". "Заявление о том, что эти требования были законно отозваны или просрочены, не имеет никаких оснований - ни моральных, ни юридических", - указали депутаты.
В ходе работы над проектом резолюции депутаты внесли поправки, добавив в текст заявление о том, что "Польша никогда не получила соответствующей финансовой компенсации и возмещения материальных и нематериальных потерь, понесенных польским государством во время Второй мировой войны в результате агрессии СССР". По словам депутата от партии власти Аркадиуша Муларчика, эти потери нуждаются в подсчетах и оценке экспертов. Он не исключил, что в будущем такой отчет будет подготовлен.