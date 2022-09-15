Сейм Польши принял резолюцию о компенсациях от Германии за ущерб Второй мировой войны

Нижняя палата польского парламента (Сейм) в среду приняла предложенную правящей партией "Право и справедливость" резолюцию о получении от Германии компенсаций за ущерб, нанесенный республике во время Второй мировой войны.

Нижняя палата польского парламента (Сейм) в среду приняла предложенную правящей партией "Право и справедливость" резолюцию о получении от Германии компенсаций за ущерб, нанесенный республике во время Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование транслировалось на официальном сайте парламента.

За принятие резолюции проголосовали 418 депутатов, четыре парламентария были против, 15 воздержались, 22 не приняли участие в голосовании.

В тексте резолюции Сейм "призывает правительство ФРГ безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны".

"Немецкая агрессия, оккупация Польши Германией и системный геноцид причинили много вреда, страданий, а также материальных и нематериальных потерь. Зверства немецкой оккупации по отношению к людям принимали различные формы: порабощение, принудительный труд, кражи детей, нанесение увечий, изнасилования и убийства детей, мужчин и женщин - граждан Польши. Следы геноцида и военных преступлений уничтожались", - говорится в резолюции.

Авторы документа подчеркнули, что Польша никогда не получала компенсаций от Германии. По утверждению Сейма, "польское государство никогда не отказывалось от своих требований к германскому государству". "Заявление о том, что эти требования были законно отозваны или просрочены, не имеет никаких оснований - ни моральных, ни юридических", - указали депутаты.

В ходе работы над проектом резолюции депутаты внесли поправки, добавив в текст заявление о том, что "Польша никогда не получила соответствующей финансовой компенсации и возмещения материальных и нематериальных потерь, понесенных польским государством во время Второй мировой войны в результате агрессии СССР". По словам депутата от партии власти Аркадиуша Муларчика, эти потери нуждаются в подсчетах и оценке экспертов. Он не исключил, что в будущем такой отчет будет подготовлен.