Сейм Польши готов разрешить полякам службу в украинском Интернациональном легионе

Депутаты польского Сейма в среду могут принять закон, упрощающий гражданам Польши вступление в создаваемый в Украине Интернациональный легион территориальной обороны.

Депутаты польского Сейма в среду могут принять закон, упрощающий гражданам Польши вступление в создаваемый в Украине Интернациональный легион территориальной обороны.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

Упрощающий такую возможность законопроект, по сведениям издания, намерены поставить на голосование депутаты Польской крестьянской партии (PSL). "Как фракция этой партии этот законопроект внесем мы, но думаю, что его поддержат как оппозиция, так и фракция правящей партии", - сообщил газете заместитель спикера Сейма Петр Згоржельский.

Действующий в настоящее время в Польше закон разрешает гражданам страны служить в армиях иностранных государств только после разрешения от МВД и рекомендации Министерства национальной обороны.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании в стране иностранного легиона территориальной обороны. Как сообщает "Укринформ", из иностранцев будет формироваться отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины.