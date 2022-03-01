О нас
Аудио новости

Сейм Польши готов разрешить полякам службу в украинском Интернациональном легионе

Сейм Польши готов разрешить полякам службу в украинском Интернациональном легионе Депутаты польского Сейма в среду могут принять закон, упрощающий гражданам Польши вступление в создаваемый в Украине Интернациональный легион территориальной обороны.
Другие страны
1 марта 2022 г. 11:46
Сейм Польши готов разрешить полякам службу в украинском Интернациональном легионе

Депутаты польского Сейма в среду могут принять закон, упрощающий гражданам Польши вступление в создаваемый в Украине Интернациональный легион территориальной обороны.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

Упрощающий такую возможность законопроект, по сведениям издания, намерены поставить на голосование депутаты Польской крестьянской партии (PSL). "Как фракция этой партии этот законопроект внесем мы, но думаю, что его поддержат как оппозиция, так и фракция правящей партии", - сообщил газете заместитель спикера Сейма Петр Згоржельский.

Действующий в настоящее время в Польше закон разрешает гражданам страны служить в армиях иностранных государств только после разрешения от МВД и рекомендации Министерства национальной обороны.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании в стране иностранного легиона территориальной обороны. Как сообщает "Укринформ", из иностранцев будет формироваться отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34
Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
25 февраля 2022 г. 13:45
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
25 февраля 2022 г. 10:51
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi