Сейм Литвы узаконил выдворение мигрантов из страны

Сейм Литвы принял закон, легализующий отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам в условиях режима чрезвычайной ситуации на государственном уровне или чрезвычайного положения.

Сейм Литвы принял закон, легализующий отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам в условиях режима чрезвычайной ситуации на государственном уровне или чрезвычайного положения.

Как передает Report со ссылкой на Delfi, эту инициативу поддержали 86 из 141 депутата.

Отмечается, что против выступили лишь 8 парламентариев, а еще 20 воздержались в ходе голосования. Согласно законопроекту, литовские силовики теперь получат разрешение на выдворение нелегалов, которые переходят границу государства вне пропускных пунктов.

Это решение по факту узаконит практики литовских пограничников в отношении мигрантов, которую они и так применяли к нелегалам с 2021 года - в ответ на массовый приток беженцев из Африки и Ближнего Востока с территории Беларуси. При этом новые нормы должны заработать с начала мая, если президент Литвы Гитанас Науседа поддержит соответствующие изменения.