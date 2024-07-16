Сейм Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьер-министром страны

Сейм (парламент) Литвы утвердил предложенную президентом Гитанасом Науседой кандидатуру исполняющей обязанности главы кабмина Ингриды Шимоните на пост премьер-министра республики.

Сейм (парламент) Литвы утвердил предложенную президентом Гитанасом Науседой кандидатуру исполняющей обязанности главы кабмина Ингриды Шимоните на пост премьер-министра республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за это на пленарном заседании проголосовали 70 депутатов, 28 человек были против, 23 законодателя воздержались.

Отмечается, что новому кабинету предстоит работать всего около трех месяцев, в октябре состоятся очередные парламентские выборы, после которых будет сформирован новый кабинет.

По словам Шимоните, в оставшийся период предстоит завершить работы по программе правительства в сферах образования, безопасности, энергетики.

После утверждения в парламенте премьер приступает к формированию кабинета. Кандидатуры министров - прежних или новых - должен одобрить президент. Кабинет министров Литвы слагает полномочия перед официально вступившим в должность президентом. Это произошло 12 июля после переизбрания Науседы на второй срок.