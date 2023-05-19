Сейм Литвы признал компартию виновной за пытки и депортации жителей

Парламент Литвы признал Коммунистическую партию страны виновной за депортации и пытки, совершенные в 1944-1963 годах.

Парламент Литвы признал Коммунистическую партию страны виновной за депортации и пытки, совершенные в 1944-1963 годах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на LRT.

В этом году исполняется 75 лет величайшей депортации в Литве ХХ века, под кодовым названием "Весна".

"Всего за два дня 22-23 мая 1948 г. насильно сослали более 40 тысяч жителей Литвы, из них почти 12 тыс. детей. Многие дети и пожилые люди умерли от болезней при перевозке их в места ссылки в антисанитарных условиях в вагонах для скота, или из-за недостатка пищи", – сказал член Сейма Аудронюс Ажубалис.

Сейм Литвы 97 голосами признал причастность к действию местной Коммунистической партии.

В проекте говорится, что она "несет ответственность за уничтожение жителей Литвы, конфискацию и присвоение их имущества, пытки и депортации, что равносильно геноциду, который был заранее спланирован и осуществлен по ее указаниям и оккупационно-репрессивными структурами в 1940-1963 годах".